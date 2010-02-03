Девушка, что лечилась Тамифлю, полностью ослепла

Линия помощи британских больниц, диагностировав Саманте Миллард свиной грипп, прописала девушке препарат "Тамифлю". Она последовала совету и уже через 72 часа находилась на аппарате искусственного дыхания. Девушке пришлось провести целый месяц в больнице и на сегодняшний день она ничего не видит.

Аллергическая реакция, которая привела к развитию синдрома Стивена Джонсона (острое токсико-аллергическое заболевание, сопровождающееся генерализованными высыпаниями на коже и слизистых оболочках), едва не убила девушку.

Спустя время оказалось, что Саманта не была больна свиным гриппом. Медики ошиблись дважды. На сегодняшний день специалисты утверждают, что на полное восстановление организма уйдет не меньше двух лет. Однако будет ли Саманта видеть - неизвестно. Мать девушки заявляет, что собирается обратиться к юристам.

"Когда нам сказали, что у нас свиной грипп, никто не предупреждал о таком. Правительство обязало всех принимать этот препарат, если обнаруживается подобный диагноз. А вот проверен ли препарат...", - говорит мать девушки.

Представитель отдела здравоохранения Великобритании извинился перед матерью Саманты, однако подчеркнул, что подобные реакции на препарат очень редки. Извиняет ли "редкость" реакции халатность врачей - решать британцам.

Что же касается Саманты - она теперь вынуждена повсюду носить темные очки, слушать телевизор и передвигаться в присутствии мамы.

gigamir.net