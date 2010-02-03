Хурма - хит сезона

В хурме содержится до 25% сахарозы и фруктозы, а также витамины С и Р, провитамин А. Кроме того, хурма содержит большое количество железа, кальция, марганца, меди, калия, яблочную и лимонную кислоту.

Хурма — прекрасное тонизирующее средство. Она снимает усталость, успокаивает нервную систему, возвращает аппетит и улучшает работоспособность.

Магний, который содержится в хурме, позволяет предотвратить образование камней в мочевом пузыре и в почках.

Сок хурмы помогает бороться с простудой. Сок одного плода можно смешать с тремя столовыми ложками теплой кипяченой воды и пить эту смесь несколько раз в день.

Вещества, которые содержатся в хурме, принимают активное участие в уничтожении кишечной палочки и золотистого стафилококка. Поэтому она незаменима в профилактике инфекционных и воспалительных заболеваний.

Хурма является профилактическим средством от атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний, а также защищает от онкологических заболеваний благодаря высокому содержанию в этом плоде магния, калия и бета-каротина.

А еще хурма богата антиоксидантами и пектином, поэтому ее рекомендуют употреблять при расстройстве пищеварения.

Еще одна уникальная особенность хурмы - небольшое содержание калорий, при этом она прекрасно утоляет голод.

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