Ассоциация наружной рекламы (The Outdoor Advertising Association, OAA) Великобритании решила убрать с улиц страны рекламу со слоганом "Из деловых женщин получаются плохие матери" (Career women make bad mothers). Как сообщает The Times, реклама вызвала бурю негативных откликов со стороны матерей.

OAA запустила целую серию провокативных реклам, которые призваны показать силу наружной рекламы. Другие постеры той же серии подписаны так: "абразавание не работает" (Educashun Isn`t Working) и "1966. В этом году так не будет" (1966. It Won`t Happen This Year, посвящено сборной Англии по футболу и предстоящему чемпионату мира в ЮАР).

Остальные постеры той же рекламной кампании не вызвали столь бурного обсуждения, как пост про матерей. Впоследствии удалось выяснить, что креативной разработкой кампании занималось агентство Beta. Сначала в этом агентстве заявили, что готовы требовать компенсации с сайта Mumsnet, на котором и была опубликована информация о причастности Beta к кампании, а также высказывалась критика в адрес агентства. Потом в Beta сменили тактику и извинились, объяснив, что не извинялись до сих пор, так как были шокированы реакцией на слоган на Mumsnet.

Mumsnet - один из популярных сайтов в Великобритании, на котором обсуждаются проблемы материнства. Как отмечает The Guardian, в 2009 году он оказался включен в политический контекст, на нем проводятся конференции различных политиков. Считается, что сайт может оказать влияние на выборы 2010 года. Например, в октябре на сайте был раскритикован премьер-министр Гордон Браун, который в одном из интервью не стал отвечать на вопрос о своем любимом печенье.

mama.ru