Врач-диагност Татьяна Головко: Рак лучше всего излечивается на ранней стадии

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию интервью с ведущими онкологами Украины.

Какие в Украине существуют современные методы диагностики рака?.. Опасны ли для здоровья методы радиологической диагностики?.. Какие самые распространенные локализации рака в Украине?.. Об этом и многом другом УНИАН рассказывает заведующая отделением радиологической диагностики, врач-диагност Татьяна ГОЛОВКО.

Татьяна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, какие в Украине существуют современные методы диагностики рака, каковы их преимущества?

В Украине, как и во всем мире, существуют следующие современные методы лучевых исследований: цифровая рентгенография, комплексное ультразвуковое исследование, спиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Качественно новые перспективы для ранней и точной лучевой диагностики откроются при внедрении однофотонной эмиссионной томографии, а также позитронной эмиссионной томографии – эти методы в нашей стране и в Национальном институте рака должны появиться. Следует отметить, что использование всех рентгенологических методов сопряжено с получением пациентами небольших доз облучения. Но в современной рентгенологической аппаратуре применяемые дозы максимально низкие. Основную роль в выявлении, например, рака молочной железы на сегодняшний день продолжает играть рентгенмаммография, при которой обнаруживают 75% опухолей еще за год до того, как их можно было бы прощупать. При этом используются низкие дозы ионизирующей радиации, которые не могут нанести вред пациенту. Преимуществами спиральной компьютерной томографии являются высокая информативность, быстрота получения результатов, комфортность для пациентов и легкость стандартизации. Этот метод считается «золотым стандартом» в онкологии для определения распространенности злокачественного процесса, без чего невозможно ни планирование лечения, ни проведение операций онкологическим больным. Магнитно-резонансная томография – новый высокочувствительный метод диагностики злокачественных новообразований. Ограничением применения этого метода является недостаток количества МР-томографов в Украине, дороговизна, а также то, что при этом методе необходимо использование контрастных веществ на основе гадолиния, который токсически влияет на почки, развитие у некоторых пациентов клаустрофобии (боязнь закрытого пространства) и более длительное время для получения изображения. Комплексное ультразвуковое исследование противопоказаний не имеет: оно дешевое, легко воспроизводимое, высокоинформативное. Однако метод имеет ограничение: ультразвуковые лучи отражаются от плотных костных структур, исследование легких и костей невозможно.

Недавно были специалисты из американского Национального института рака, что США уже в скором будущем ожидает настоящая эпидемия раковых болезней из-за злоупотребления медицинскими сканнерами. Опасны ли для здоровья методы радиологической диагностики, ведь пациент все-таки облучается радиацией? Доводилось ли Вам в своей практике встречаться с подобными случаями?

Эпидемия раковых заболеваний из-за злоупотреблений медицинскими сканерами, которой так опасаются специалисты Национального института рака в США, нашему населению не грозит по той причине, что оборудования для лучевой диагностики в нашей стране скорее не хватает – его количество во много раз меньше, чем в США. В Украине существуют и действуют стандарты лучевой диагностики и лучевых исследований при мониторинге различных заболеваний (в т.ч. онкологических). Поэтому опасности для здоровья пациентов эти исследования не несут, и в своей практике со случаями «наведенных раков» я не встречалась.

Какие именно методы радиологической диагностики применяют в отделении радиологической диагностики Национального института рака?

В Национальном институте рака применяют цифровую рентгенографию, комплексное ультразвуковое исследование, спиральную компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию.

По Вашим наблюдениям, какие самые распространенные локализации рака в Украине? Какие онкозаболевания лидируют в Украине?

Самые распространенные локализации рака в Украине, как и во всем мире, это: легкие – число новых случаев злокачественных образований в них каждый год (во всем мире) превышает 1 200 тыс., затем следует молочная железа – более 1 050 тыс. случаев, толстый кишечник – 943 тыс., желудок – 875 тыс., печень – более 560 тыс., простата – более 540 тыс., шейка матки – более 470 тыс., пищевод – более 410 тыс., полость рта – 266 тыс., лейкемии – 256 тыс., поджелудочная железа – 215 тыс., яичник – 192 тыс., почки – 188 тыс. Остальных локализаций меньше, но, к сожалению, существует вероятность поражения любого органа, даже сердца.

Каковы причины, по Вашему мнению?

Причины онкозаболеваний, с одной стороны, давно известны. Каждый знает насколько повышается риск рака легких – он убивает более 1 100 тыс. чел. ежегодно – при курении. Шутить с сигаретами опасно! Рак легких может быть в конце концов спровоцирован даже одной сигаретой, оказавшейся «последней каплей». На частоту онкозаболеваний влияют внешние факторы: и загрязнение окружающей среды, и наличие канцерогенов в пище и продуктах, которые мы употребляем. В принципе, «внешняя среда» - это все, что происходит с человеком после зачатия, т.е. после того, как в него заложена генетическая информация. Внешние факторы включают образ и условия жизни, питание, курение, употребление алкоголя, особенности профессиональной деятельности и т.д. Кроме того, в основе всех видов рака лежит врожденная предрасположенность, и для этого вовсе не обязательно иметь рак в семейном анамнезе. Например, у большинства женщин, заболевших раком яичника или молочной железы, у родственников эти болезни отсутствуют. Изучавшие частоту и распространение этих болезней врачи считают, что в разных странах они различны – питание и другие факторы, связанные с образом жизни, служат внешними спусковыми механизмами, необходимыми для включения предрасположенных к раку здоровых клеток в злокачественные.

Вы в профессии уже 30 лет. Увеличилось ли количество онкобольных за эти годы? Насколько, каковы причины?

К сожалению, количество онкобольных увеличивается с каждым годом. В Украине существует документ – Бюллетень Национального канцер-реестра, который точно отражает заболеваемость, смертность, число новых случаев злокачественных новообразований различных локализаций. Этот документ четко указывает перечисленные показатели по регионам Украины, возрастной принадлежности и в зависимости от пола.

В чем важность раннего выявления онкопатологии? Известно, что в Японии – много случаев рака, однако низкая смертность. Почему в Украине ситуация иная?

Все знают, что рак лучше всего излечивается, когда выявляется на ранней стадии. Основным способом обнаружения, например, рака молочной железы на ранней стадии являются регулярные гинекологические осмотры, ежемесячное самообследование молочных желез, проведение рентгеновской маммографии. То же касается раков других локализаций. После 40 лет, а при семейной расположенности и раньше, необходимо посещение онколога, и определение тактики диагностических мероприятий на последующую жизнь: проведение флюорографий, эндоскопических исследований, исследований шейки матки и т.д. – в каждом случае индивидуально.

Что является профилактическими мерами?

Прежде всего - внимательное отношение к своему здоровью. Известно, что за период от гипотетической «первой» раковой клетки до смерти больного от опухоли происходит 40 удвоений объема с достижением клеточной популяции 1013 и массы 1 кг. ¾ этого периода (от «первой» клетки до 109 клеток или 1 см3) – доклинический этап. Таким образом, любой «ранний» с клинической точки зрения рак является поздним с биологической точки зрения. Если Вы будете контролировать свой вес, уменьшите количество потребляемых жиров, то Вы снизите риск заболевания не только раком, но и болезнями сердца, диабетом и множества других хронических состояний.

Существуют ли какие-либо факторы онкологической настороженности на которые должен обратить особое внимание человек?

Человека должны настораживать плохая в онкологическом смысле наследственность, хронические заболевания (в т.ч. воспалительные), потеря веса, слабость, чувство дискомфорта, нарушение физиологических циклов, появление кровяных выделений и т.д. Многое в современном мире оказывает на нас поистине губительное воздействие: постоянные стрессы, алкоголь, табак (не говоря уже о наркотиках), пищевые добавки, агрохимия, загрязнение окружающей среды, электромагнитные волны. Здоровье – это обязательный приличный «внешний вид», который обеспечивается хорошей едой и питьем, физическими упражнениями, полноценным отдыхом, здоровым сном и добрым расположением духа. Недостаток чего-то из этого списка тут же отражается на нашем организме, нарушает его динамический внутренний баланс и служит причиной болезней.

Какова ситуация с распространенностью рака щитовидной железы сейчас? Часто ли выявляют опухоли щитовидки у молодых, детей? Ощущаются ли до сих пор отголоски чернобыльской аварии?

Согласно данным регистра рака щитовидной железы, созданного в Институте эндокринологии и обмена веществ им. В.П.Комиссаренко АМН Украины, реальное повышение заболеваемости среди категорий лиц, которым на момент аварии было от 0 до 18 лет, началось с 1989 года, и постепенно возрастает до настоящего времени. Основную массу заболевших раком щитовидной железы составляют жители наиболее загрязненных во время катастрофы на АЭС Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Ривненской областей, а также г. Киева. Заболеваемость раком щитовидной железы среди тех, кому на момент катастрофы было от 0 до 18 лет, в этих 6 регионах Украины более чем в 3 раза превышает показатель в других регионах. Это ставит сложные задачи перед медицинской службой Украины: своевременно обследовать население с помощью аппаратов УЗИ, выявлять узловые новообразования в щитовидной железе, проводить скорую дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных образований с помощью тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии. Эндокринологические и онкологические центры, которые проводят лечение рака щитовидной железы, должны быть обеспечены необходимым оборудованием для выявления метастазов, достаточным количеством препаратов для их диагностики и лечения. Понятно, что эти мероприятия не уменьшат заболеваемости, однако значительно улучшат результаты лечения и шансы больных на выживание.

Беседовала Наталия Мартыненко