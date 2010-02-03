Как по ногтям поставить диагноз?

Медики, глядя только на ногти человека, часто могут сказать, все ли в порядке с его здоровьем. Ногти могут дать первый сигнал о неблагополучии с сердцем или в обмене веществ, поэтому если они изменили свою форму или цвет, нужно обратиться на консультацию к специалисту в семейной медицине или дерматологии.

Врачи семейной медицины замечают, что количество обращений на прием пациентов с расстройствами ногтей резко возрастает после рекламы какого-либо препарата для ногтей. Ногти - это важная часть эстетического вида и имиджа человека, но за консультацией обращаются чаще всего женщины.

Ногти всегда на виду, и осмотреть их не стоит никакого труда. Поэтому, заметив изменения в их форме или цвете, советуем показаться врачу семейной медицины. Оникомикоз - самое распространенное заболевание ногтей и оно грибковый природы, но повреждения ногтей возникают и при более серьезных болезнях.

Черные точки, пятна, тонкие белые линии, желтоватый цвет, шелушение, задержка роста, излишняя выпуклость-вогнутость, отделение края ногтей от кожи, истончение их почти что до полупрозрачности, кровоточивость и воспаление ногтевого ложа и кожи по краям – вот сигналы того, что в организме что–то не так, и есть проблемы со здоровьем. Эти расстройства могут быть первым признаком заболевания ногтей или же появляться при развитии болезней других органов.

Врачи семейной медицины или дерматологи знают, например, что если ногти по краям отделяются от кожи, то это может быть симптомом гипер- или гипотиреоза, миеломы, анемии, рака легких или сахарного диабета. Растрескивание ногтей и даже их выпадение бывает при лихорадочных заболеваниях, плохо контролируемом сахарном диабете, сильном стрессе, пневмонии, псориазе или побочном действии лекарственных средств.

Ногти слегка вогнутые с приподнятыми краями могут свидетельствовать о недостатке железа в организме (анемии), болезни сердца, гипотиреозе или истощении. Выпуклые ногти, сопровождающиеся разрастанием соединительной ткани и припухлостью кончиков пальцев - в этом случае их называют пальцами в виде барабанных палочек, свойственны больным с хронической дыхательной, сердечной, печеночной и почечной недостаточностью при системных заболеваниях.

Белые поперечные полоски на нескольких ногтях сразу могут означать побочное действие медикаментов, эндокринные расстройства, опухолевые заболевания, инфекции (туберкулез или малярия) или почечные и сердечно-сосудистые проблемы.

Розовый ободок по краю ногтя является признаком цирроза печени или тяжелой сердечной недостаточности. Если ногти приобретают желтоватый отттенок, истончаются и растут медленно можно подумать об астме, туберкулеза или хроническом бронхите.

Одним из самых опасных заболеваний ногтей является злокачественная пигментная опухоль - меланома, которая может проявить себя появлением черной точки на ногте, вводя в заблуждение пациентов, считающих, что это - следствие ушиба и кровоизлияния под ногтем. С такой аномалией ногтя надо срочно обратиться к врачу семейной медицины или дерматологу для проведения диагностического обследования.

Многие люди с видимыми расстройствами ногтей считают себя абсолютно здоровыми, и в этом ошибаются. С другой стороны, незначительные повреждения ногтей могут быть у здоровых людей. Не откладывайте и дайте возможность разобраться в этом медикам. Если у пациента имеется какое-либо хроническое заболевание, осмотреть его ногти может помочь врачу семейной медицины локализовать проблему или сориентировать его на то, какую часть тела следует обследовать.

medicus.ru