Львовщина: угарным газом отравились три сестры, две из них умерли

Сегодня ночью отравилось угарным газом три сестры – жительницы села Розворяны Золочевского района Львовской области.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, около 00.50 в помещении 2-этажного кирпичного жилого дома нашли мертвыми двух сестер – 21-летнюю Екатерину и 23-летнюю Ольгу, которые, как было установлено, погибли от отравления угарным газом, их младшая сестра – 14-летняя Мария в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.

Причина трагедии устанавливается.