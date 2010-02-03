Дата рождения влияет на предрасположенность к склерозу

Предрасположенность к рассеянному склерозу носит ярко выраженный сезонный характер, утверждают медики. Люди, отмечающие день рождения весной, развивают эту болезнь в несколько раз чаще, чем те, кто родился в любое другое время года. Специалисты полагают, что за этот сезонный эффект ответственен ген под названием HLA-DRB1. Американские учёные Калифорнийского университета попытались понять, как гены и окружающая среда взаимодействуют, чтобы сформировать предпосылки для развития склероза. Доказано, что наличие 15 аллели /или разновидности гена/ данного гена связано с высоким риском заболевания. На примере исследований генома населения Канады, Швеции и Норвегии установлено, что эта аллель в большей степени встречается среди пациентов, день рожденья которых приходится на весенний период.

Врачи предполагают, что возможное объяснение найденной ассоциации заключается в значимой роли витамина D на выработку гена HLA-DRB1 и наличия его вредной аллели в генетической косметике. Так как производство витамина D в организме колеблется в зависимости от сезона года, его дефицит у беременных матерей может быть связан с повышенным риском склероза в будущем среди весенних детей, рассуждают медики. У людей, которые имеют вариант этого гена, недостаток витамина D в детстве негативно сказывается на способности тимуса /вилочковая железа/ удалять Т-клетки, которые атакуют ткани и способствуют потере миелина в нервных волокнах. Исследователи считают, что добавки витамина D во время беременности и для детей до 5 лет могут уменьшить риск склероза в будущем.

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