Молитва помогает прощать чужие ошибки

Мы все совершаем ошибки в жизни, за которые приходится просить прощения. Психологи Университета штата Флориды решили выяснить, может ли молитва способствовать прощению. В эксперименте группу мужчин и женщин просили помолиться за благополучие отношений со своим романтическим партнёром. В другой контрольной группе людей просто просили описать своих партнёров, записав их речь на диктофон. Затем специалисты проанализировали склонность участников к великодушию и прощению, которые характеризовались подавлением первоначальных негативных эмоций, возникающих в несправедливых или обидных ситуациях. Оказалось, что те, кто молился за возлюбленных, испытывали меньше отрицательных эмоций, обиды и были менее склонны к мести.

Специалисты задались вопросом: если одна молитва может так повлиять на наши чувства, способна ли молитва в течение длительного периода времени принести пользу отношениям? Ответ был получен в результате проведения второго эксперимента, когда добровольцы молились за близкого друга каждый день примерно месяц. Контрольная группа просто размышляла насчёт дружеских взаимоотношений в позитивном ключе. Впоследствии людей проверили по тестам, определяющим чувство самоотверженности и заботы о других. Замечено, что постоянно молящиеся люди имели повышенную приверженность к снисхождению к чужим недостаткам /не только в отношении близких людей/ и тоже были склонны легко прощать ошибки окружающим. Психотерапевты полагают, что молитва и, соответственно, вера в её силу отвлекают внимание от личной выгоды и направляют его в сторону заботы об окружающих, вследствие чего человек перестаёт концентрироваться на негативных эмоциях, затрагивающих его эго.

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