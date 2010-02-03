Сурок Тимка-ІІ напророчил раннюю и теплую весну

Слобожанский «народный синоптик» сурок Тимка-второй спрогнозировал в этом году раннюю и теплую весну.

Как передает корреспондент УНИАН, в «столице украинских синоптиков» - в районе биостанции Харьковского национального университета им. Каразина в поселке Гайдары Змиевского района - стояла облачная погода, Тимка-второй не увидел своей тени, а это, по старинному поверью слобожанцев, обещает раннюю и теплую весну. Это первый прогноз Тимки-второго.

Этот день ознаменовался тем, что на «синоптическую вахту» вместо Тимки-первого, который так и не проснулся, заступил молодой зверек. Тимке-первому исполнилось 11 лет, он уже старый (по человеческому измерению это соответствует 99 годам – объяснили журналистам ученые-биологи), а впереди сложное и ответственное задание – заселение на Слобожанщине нового Национального парка «Восточная степь».

Кроме того, поскольку Тимка-первый со своей женой Аделаидой не имеет детенышей, новым «народным синоптиком» избрали молодого зверька из другого рода, который получил имя Тимка-второй.

Тимку-второго посвятили в студенты харьковского университета, выдали грамоту «за правдивый прогноз», а Ротари-клуб назначил ему «стипендию» в размере 500 грн.

Кроме того, Тимке-второму подарили свирель – на тот случай, если заболит горло, – и он «без проблем» свистнет на все поле.

Сегодня в Гайдарах также был объявлен конкурс на имя будущей жены Тимки-второго. Конкурс будет длиться год, и будущая «свадьба» запланирована на февраль 2011 года, поделились планами научные работники биостанции.