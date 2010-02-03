Весной сильного наводнения не прогнозируют

Весеннее водополье в большинстве бассейнов рек Украины будет близким к норме, и только на некоторых реках - выше нормы. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве руководитель Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЙБИДА, комментируя сообщение СМИ о том, что наводнение в Украине весной 2010 года может быть одним из самых сильных за последние 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на сегодняшний день нет объективных оснований рассчитывать на чрезвычайно высокое водополье. “Действительно, гидрометеорологическая ситуация может измениться, но она не может измениться настолько кардинально, чтобы повлечь что-то чрезвычайное, поскольку те факторы, которые формируют весеннее водополье, на сегодняшний день не отвечают показателям, формирующим очень высокий весенний паводок”, - рассказал Н.КУЙБИДА.

Он объяснил, что весеннее водополье – одна из естественных фаз любой реки, которая наблюдается в Украине ежегодно. “Следует понимать, что оно не возникает сразу, а формируется в результате сочетания многих факторов. И эти факторы – это не обязательно снег и не обязательно запасы воды в снеге, они не являются абсолютно определяющими. Кроме этих факторов, есть глубина промерзания почвы, которая очень важна, поскольку, если она малая, очень много воды идет на пополнение грунтовой влаги и таким образом сток в реки уменьшается. Очень важным фактором является увлажнение почвы осенью - например, минувшей осени мы вошли в зиму с очень слабым обеспечением влагой метрового слоя почвы и это дает основания надеяться, что значительная часть влаги уйдет на пополнение влажности почвы. В значительной степени влияет и толщина льда на реках и водохранилищах, поскольку при ледоставе это создает дополнительные заторы, которые вызывают резкие колебания уровня воды и пусть локальные, но все же негативные последствия”, - рассказал руководитель Укргидрометцентра.

По его словам, “в период снеготаяния очень важной является интенсивность нарастания тепла, и осадки, которые будут выпадать в тот период. Эти факторы формируют в целом весеннее половодье”. По словам Н.КУЙБИДЫ, в Украине, действительно, снежный покров достаточно высокий его высота составляет от 10 до 40 см, а запасы воды в снеге – от 40 до 60 мм, и только в бассейне Десны и Южного Буга - до 80 мм. “Это близко к норме, только в бассейне Буга и Десны – немногим выше нормы. Толщина льда на водных объектах Украины составляет от 15 до 40 см, на Киевском и Каневском водохранилищах она достигает 45 см, что является достаточно значительным показателем, и такой ледовый покров может при интенсивном ледоставе повлечь определенные проблемы”. Кроме того, он добавил, что нельзя исключать частичного подтопления сниженных территорий в приречных населенных пунктах – это будет касаться равнинных рек Украины и, в первую очередь, Полесского региона.

Специалист добавил, что для формирования очень высокого весеннего паводка со значительными негативными последствиями все эти факторы должны одновременно иметь критические или максимальные значения. “На сегодня такого сочетания факторов в Украине нет”, - подчеркнул Н.КУЙБИДА.

“Это дает нам основания говорить, что весеннее водополье нынешнего года в большинстве бассейнов рек Украины может быть близким к норме и только на некоторых бассейнах - выше нормы”, - сказал он.

“В случае сохранения зимнего режима погоды и продолжения снегонакопления в пределах нормы в феврале, а мы именно такую ситуацию мы ожидаем, то в начале марта можно будет предварительно сделать оценку формирования и прохождения максимальных уровней весеннего паводка на реках. Сегодня можно делать только очень приблизительную общую оценку”, - добавил Н.КУЙБИДА.