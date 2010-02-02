Пациент угрожал работникам "скорой" автоматом Калашникова

В Чернигове работники скорой помощи сообщили в милицию, что пациент угрожал им автоматом Калашникова.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области, в дежурную часть городской милиции позвонили по телефону работники скорой помощи, которых вызвали к жителю многоэтажки. Когда медики прибыли на вызов, больной начал угрожать им автоматом.

Сотрудники милиции немедленно выехали по указанному адресу. На месте они обнаружили на кухне несколько мужчин в нетрезвом состоянии и 6-летнего мальчика. Рядом с ребенком прислоненным к столу стоял автомат Калашникова. Когда же стражи порядка разглядели, то поняли, что это не настоящий автомат, а лишь его модель-копия. Владелец автомата, 38-летний житель Чернигова, объяснил стражам порядка, что это игрушка его сына.

В отношении мужчины, который ради развлечения решил напугать медработников, сотрудники милиции составили административный протокол.