Кировоградщина: 16 человек в больницах из-за обморожения

С начала года в Кировоградской области с диагнозом «обморожение» в больницы попали 16 человек, из них двое 14-летних подростков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

В частности, 26 января в г. Александрия с обморожением І-ІІ-ІІІ степеней пальцев обеих ног в центральную районную больницу попал 14-летний местный житель. Днем ранее в это же медицинское учреждение попала девушка 1996 года рождения с обморожением І степени пальцев нижней конечности.

Как отметили в управлении, 80% всех случаев обморожения людей зафиксировано именно в г. Александрии и Александрийском районе.