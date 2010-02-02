Как избавиться от потливости ног?

Встав утром, после зарядки, если вы ее делаете, под краном в ванной мойте ступни ног холодной водой. Минуты 2-3. Ступни не вытирать. Пока чистите зубы, умываетесь, они обсохнут.

Чтобы не было осложнений, сначала ступни обмывать водой с температурой тела 36-37°С. Через неделю снижать температуру воды на 1-2 градуса. Таким образом, через 2-3 месяца дойдете до температуры холодной воды и зимой, и летом. И забудете, что такое потливость, насморк, ангины.

Можно наливать воду в ванну по щиколотки и ходить до 5 минут. Но редко кто выдерживает.

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