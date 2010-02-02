Завтра в Украине сложные погодные условия на юге

Укргидрометцентр прогнозирует 3 февраля сложные погодные условия на юге Украины.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в связи с перемещением очередного южного циклона в южной части (кроме Одесской области), в большинстве центральных и восточных областей ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, в Крыму с дождем (в горах очень сильные осадки); местами налипание мокрого снега, метели, в Крыму гололед; в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с, в Крыму местами 25-30 м/с.

Самые сложные погодные условия ожидаются в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму.

На дорогах Украины сохранится гололедица.