Сигареты - главный виновник смертей от заболеваний сердца

Половины предполагемых 400.000 смертей от ишемической болезни сердца в Соединенных Штатах, можно было бы избежать, если бы люди ели здоровую пищу и бросили курить. Таковы данные исследования, опубликованного накануне.

Выводы ученых, изучавших факторы риска при сердечно-сосудистых заболеваниях, были опубликованы в Бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Выясняется, что с 1990-х годов прекратилось улучшение здоровья с точки зрения укрепления сердечно-сосудистой системы, и все это в связи с резким ростом ожирения и диабета.

Число смертельных исходов в США на почве заболеваний сердца может сократиться вдвое, если "один курильщик из двух бросит курить". Только в США это позволило бы сократить число курящих с 25 до 12 процентов от численности населения.

Исследование также показало, что позитивные меры, направленные на изменение поведения людей, оказывают благотворное влияние на состояние их сердечно-сосудистой системы.

"Отказавшись от курения, потребляя здоровую пищу и регулярно занимаясь спортом, люди могут значительно снизить риск развития болезней сердца, инсульта и диабета," – отмечает Шанти Мендис, координатор по вопросам профилактики хронических болезней ВОЗ.

Изменение поведения людей является основной проблемой для органов здравоохранения. Ученые из Ливерпульского университета доказывают: образа жизни является основным фактором, определяющим состояние здоровья многих людей в мире.

Почти миллиард взрослых людей страдают от избыточного веса, говорится в докладе, и если не будут приняты экстренные меры, то к 2015 году их количество возрастет до 1,5 миллиардов.

Число сердечно-сосудистых заболеваний резко пошло вниз с 1970-х по 1990-е годы, тогда отмечалось сокращение потребления продуктов с высоким содержанием холестерина, снижение количества курильщиков и увеличение физической активности, но со временем ожирение застопорило весь процесс, говорится в исследовании.

newsland.ru