Крупная авария в Киеве: без тепла больница, садики, дома

Из-за крупной аварии от тепла и горячей воды отключены 154 потребителя на шести улицах Оболонского района столицы: 99 жилых домов, одно лечебное учреждение, 13 детских садов, 6 школ, 35 ведомственных зданий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго", отметив, что пострадали улицы: Богатырская, Зои Гайдай, Героев Днепра, Озерная, Маршала Тимошенко, пр. Героев Сталинграда, пр. Оболонский.

По информации пресс-службы, крупное повреждение теплосети по проспекту Оболонский, 26 было обнаружено 1 февраля в 16:00, работы по его ликвидации ведутся круглосуточно. Планируется закончить работы в установленные сроки – до 19:00 2 февраля.

«Повреждение на Оболони можно отнести к категории крупных. Повреждена теплотрасса большого диаметра - 1000 мм. К тому же данный участок трубопровода принята в эксплуатацию в 1979 году и уже давно отслужил свой срок. Ликвидировать повреждение без отключения потребителей, к сожалению, невозможно. Однако, работы со вчерашнего вечера не прекращаются и сегодня до конца дня попытаемся вернуть тепло и горячую воду в дома потребителей», – пообещал главный инженер АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.