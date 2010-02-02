Чем полезно безделье на работе

Эксперимент американских ученых доказал, что отдых в течение рабочего дня повышает эффективность работы. Во время отдыха мозг не «отключается», а активно усваивает и обрабатывает информацию, способствуя лучшему запоминанию важных данных.

Автор исследования Лила Давачи и ее коллеги из Нью-йоркского университетапровели эксперимент. Они сканировали мозг испытуемых с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, сообщает MyJane.ru. Им показывали фотографии и предлагали образовать различные ассоциации между парами картинок. На изображениях мозга ученые выделили для себя «зоны интереса» — области мозговой коры, связанные с распознаванием объектов, с узнаванием лиц и с восприятием ландшафтов.

Затем участникам эксперимента предлагали отдохнуть, думая о чем-нибудь приятном. Ученые выяснили, что даже во время отдыха ключевые области коры находились в активном состоянии, причем их активация сопровождалась активацией гиппокампа — структуры, отвечающей за память, пишет Infox.ru. Значит, между областями коры и гиппокампом идет интенсивный обмен информацией.

При этом после отдыха испытуемые продемонстрировали хорошее запоминание информации. Те, у кого области коры и гиппокампа сильнее активировались во время отдыха, лучше воспроизводили информацию. Ученые пришли к выводу о том, что в период отдыха происходит консолидация памяти — ее перевод из кратковременной в долговременную форму.

«Наш мозг работает на нас даже тогда, когда мы отдыхаем, — говорит Лила Давачи. — Из этого следует, что отдых очень важен для обучения и памяти. Мы часто не учитываем этого, особенно сегодня, когда при современных информационных технологиях вынуждены работать весь день без перерыва».

Между тем, по результатам опроса компании hh.ru, наши соотечественники не особо ограничивают себя в отдыхе на рабочем месте. Даже кризис не заставил россиян перестать тратить рабочее время в личных целях. Так ответили 82,66% респондентов. Из тех, кто все же уменьшил время, потраченное на личные нужды, 35,51% ограничили себя лишь во времени, которое тратилось на дружескую болтовню с коллегами. Более реальную «жертву» – отказ от посещения развлекательных ресурсов принесли во имя сохранения работы менее 29% из числа сотрудников. Чуть меньшая доля (27,35%) перестала отвлекаться на перекуры. При этом даже риск увольнения не смог заставить офисных работников отказаться от использования казенного интернета для скачивания фильмов и музыки.

finamlight.ru