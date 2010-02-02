В Украине снизилось производство минеральной воды

В Украине по итогам 2009 года снизилось производство натуральной минеральной воды.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за 2009 год произведено 98,4 млн. дал газированной минеральной воды, что на 15,2% ниже показателя 2008 года. При этом в декабре было произведено 7,4 млн. дал газированной минеральной воды, что на 49,1% больше показателя за ноябрь 2009 года и на 6,7% больше показателя за декабрь 2008 года.

Производство негазированной минеральной воды в 2009 году составило 23,2 млн. дал, что на 21,3% меньше, чем в 2008 году. В декабре прошлого года было произведено 2 млн. дал негазированной воды, что на 25,9% больше, чем в ноябре 2009 года, и на 8% меньше, чем в декабре 2008 года.