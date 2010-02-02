Молоко омолаживает кожу
Подогреть молоко до 37 градусов по Цельсию...
Эксперты из университета Саутгемптона провели ряд экспериментов, которые указывают на омолаживающее действие натурального коровьего продукта. Лечебный эффект молока известен давно, но большая часть исследований посвящена его питательным свойствам, пишет Raut.ru.
А британские ученые решили подойти к вопросу с другой стороны и предложили мужчинам и женщинам в возрасте от 45 до 55 лет, что называется, совместить приятное с полезным.
320 представителей сильной и прекрасной половины человечества в течение месяца каждой утро принимали молочные ванны по 20 минут. Причем подогревали молоко до 37 градусов по Цельсию. Другая равная половина участников купалась столько же времени в теплой ванне с обычной водой из-под крана. К концу опыта выяснилось, что в 94% случаев люди, подвергшиеся регулярным молочным процедурам, стали выглядеть на три-пять лет моложе своих сверстников.
А 6% пришлось на незначительные возрастные изменения, в основном наблюдалось исчезновение мелких морщинок и выраженных пигментных пятен, отметил ведущий специалист Эмиль Таундсэн. В общей сложности в процессе работы было израсходовано 4000 тонн коровьего молока.
Кстати, об антиоксидантном эффекте молока знали древние египтяне. Например, царица Египта Клеопатра часто прибегала к молочным купаниям.
Напомним, специалисты советуют ограничить время пребывания в горячей ванне до 5-10 минут и принимать ее не чаще одного раза в неделю. Для лучшей переносимости горячей ванны при погружении температура воды должна быть около +37... +38 градусов, а потом она постепенно повышается за счет добавления горячей воды в тот конец ванны, где находятся ноги. Теплую ванну можно принимать хоть каждый день, но в ней лучше находиться не более 20 минут, в противном случае возникнет упадок сил. Погружаться в ванну необходимо по грудь, оставляя область сердца над водой, а сердечникам даже теплую ванну лучше принимать полусидя.