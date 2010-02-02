Какой есть хлеб, чтобы похудеть?

Когда девушка решает, что пора худеть, она, как правило, сразу же отказывается от хлеба. И зря! Существуют булочки и кирпичики, от которых не только не толстеют, но даже становятся стройнее и изящнее.

Знаешь ли ты, к чему может привести полный отказ от хлеба? Во-первых, к депрессии, вспыльчивости, утомляемости и недовольству собой, ведь злаковый продукт - один из главных источников витамина В, который регулирует функцию нашей нервной системы и обеспечивает защиту от стрессов. Во-вторых, к нарушению стула и как следствие интоксикации организма - как известно, хлеб содержит клетчатку, улучшающую моторику кишечника. И, в-третьих, игнорирование булочных отделов может привести к мышечной вялости, целлюлиту и дряблости кожи, поскольку кирпичики и батончики являются прекрасным источником белка и некоторых незаменимых аминокислот (больше всего их в пшеничном продукте). В общем, хлеб есть надо, но в меру - по данным американских диетологов, 100 г в день. От такого количества ты точно не потолстеешь, ведь сложные углеводы хлеба дают длительное насыщение и не откладываются на бедрах.

Батон или «Бородинский»? Впрочем, не весь хлеб одинаково хорош. Отправляясь в булочную, обходи стороной нарезные батоны, хрустящие французские багеты, белые кирпичики, калачи, сдобы и даже черный «Дарницкий» - все они сделаны из очищенной пшеничной муки высшего сорта (темные - в сочетании с ржаной), в которой полезных веществ практически не остается. Углеводы в этих сортах «простые» и быстро расщепляющиеся в глюкозу, которая не успевает израсходоваться и начинает накапливаться в жировых депо - на талии, коленках или попе. Чтобы не потолстеть, ищи цельнозерновой хлеб или с отрубями - они пекутся из муки грубого помола, сделанной из полезных неочищенных зерен (вместе с оболочкой и зародышем), а иногда и с добавлением последних - например, «8 злаков». Только такой хлеб несет в себе минералы, витамины и клетчатку. Знаменитый «Бородинский» в категорию однозначно полезных не вошел, однако не спеши вычеркивать его из своего меню - он сделан в основном из ржаной муки в сочетании с пшеничной второго сорта и посыпан кориандром, тмином или анисом.

Лечебный бутерброд. Если у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем, тебе особенно внимательно надо отнестись к выбору сорта хлеба. Например, для людей, страдающих сахарным диабетом, выпускаются изделия с пониженным содержанием углеводов и приготовленные на сорбите или ксилите (белково-пшеничный, белково-отрубный). При заболеваниях почек лучше покупать хлеб без соли (ахлоридный, бессолевой обдирный). При нарушении щитовидной железы и недостатке в рационе йода целесообразно употреблять изделия, обогащенные йодистым калием или морской капустой. Делают хлеб и с пониженной кислотностью для людей, страдающих заболеваниями желудка, и безбелковый - для тех, у кого нарушен белковый обмен. Даже тем, кто считает себя абсолютно здоровым, для профилактики не помешает есть хлеб, обогащенный витаминами, микро- и макроэлементами. И не бойся покупать кирпичики с сухофруктами, орешками, семечками и прочими вкусностями - конечно, общая калорийность у них будет высокой, но эта энергия качественная: она и пользу принесет, и усвоится прекрасно.

Без дрожжей. В последнее время многие девушки, следящие за своим здоровьем и фигурой, чуть ли не панацеей от всех бед стали считать бездрожжевой хлеб. Это действительно полезный продукт, но идеализировать его все-таки не стоит. Когда-то американский диетолог Говард Хей продвигал идею о том, что людям вообще опасно есть блюда с дрожжами - выпечку, квас, пиво, кисломолочные продукты. Он говорил, что слизистая желудка современного человека нарушена антибиотиками, лекарствами и стрессами, это привело к распространению труднолечимых грибковых болезней, а дрожжевая пища только усугубляет ситуацию. Идеи Хея не нашли массовой поддержки среди диетологов, но в них есть доля правды, поэтому в период серьезного медикаментозного лечения (воспаление легких, цистит, бронхит) лучше не злоупотребляй обычным хлебом. А после выздоровления опять можешь спокойно перейти на дрожжевой продукт.

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