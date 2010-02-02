В Киеве грипп А/H1N1 подтвержден у 387 чел.

В Киеве за период с 2 ноября 2009 года до 31 января 2010 года было подтверждено 387 случаев заболевания гриппом типа A/H1N1, 54 из них имели летальные последствия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

Она также сообщила, что в целом с 28 декабря 2009 года в Киеве постепенно уменьшается количество больных гриппом и ОРВИ.

В частности, за последнюю неделю заболеваемость населения города уменьшилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Так, по официальным данным, заболеваемость населения города гриппом и ОРВИ в течение трех первых недель текущего года продолжала уменьшаться и была значительно ниже эпидемического порога. Однако в период с 25 по 31 января текущего года наблюдался незначительный рост уровня заболеваемости (на 5%), что связано с окончанием каникул и возвращением школьников в учебные заведения. В то же время за этот период гриппом и ОРВИ переболело 20 тыс. 860 чел., что в 1,5 раза ниже эпидемического порога.