Крым: от обморожений пострадали 22 человека

В Автономной Республике Крым за период с 18 декабря по 1 февраля от переохлаждения и обморожений пострадали 22 человека. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Министерства охраны здоровья Украины.

По данным центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в указанный период из 22 человек, обратившихся за медицинской помощью, в Крыму были госпитализированы 16 человек, при этом трое из пострадавших умерли.

Кроме того, по данным МОЗ, в указанный период в г. Севастополе за медицинской помощью обратился 1 человек, пострадавший от холода, он был госпитализирован.