В Украине в 2009 году редко расторгали браки

В Украине 2009 год стал рекордно низким по количеству расторгнутых браков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

Вместе с тем в невисокосный 2009 год, впервые за последние 10 лет, в Украине было зафиксировано снижение количества желающих заключить брак, сообщил Н.ОНИЩУК.

В частности, по словам министра, начиная с 2000 года, снижение количества зарегистрированных браков традиционно происходило только в високосные годы, которые, по народным поверьям, являются несчастливыми для бракосочетаний. В невисокосный год уменьшение количества желающих заключить брак впервые зафиксировано только в 2009 году.

Так, в прошлом году в Украине сочетались браком 318 тыс. 203 пар, что на 2% меньше, чем даже в висококосном 2008 году, когда был зафиксирован 25-процентный спад количества зарегистрированных браков.

Для сравнения, в 2007 году в Украине брак заключили свыше 416 тыс. пар, в 2006 – почти 355 тыс. пар, в 2006 – свыше 334 тыс. пар.

В то же время, отметил министр юстиции, 2009 год стал в Украине рекордно низким за последние 10 лет и по количеству расторгнутых браков.

Так, на протяжении 2009 года в Украине расторгли брак 145 тыс. супружеских пар, что на 13% меньше, чем в предыдущем 2008 году.

При этом тенденция к уменьшению количества разводов продолжается в Украине уже не первый год. В целом, сообщил министр, количество заключенных браков в Украине традиционно превышает количество расторгнутых, в разные годы на каждый расторгнутый брак приходится 1,5-2 заключенных брака.

В 2009 году, в частности, на каждый развод в Украине пришлось более 2 бракосочетаний. Наилучшее соотношение бракосочетаний-разводов традиционно было зафиксировано в Закарпатской области – в течение 2009 года на каждый расторгнутый брак в области приходилось более 4 заключенных. В рекордсмены попали также Ивано-Франковская и Львовская области, где на каждый развод в прошлом году пришлось почти по 3 брака.