Запорожье: интернет-система информирует об окружающей среде

В Запорожской области - одном из самых неблагополучных в экологическом плане регионов Украины, начала работу интернет-система информирования о состоянии окружающей среды, стоимостью 140 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Запорожской областной государственной администрации, благодаря данной системе "люди получат доступную и объективную информацию о состоянии экологии в области через Интернет».

По данным ОГА, информационно Система базируется на результатах 15 субъектов мониторинга окружающей среды и единого банка данных регионального информационно-аналитического центра мониторинга Государственного управления охраны окружающей природной среды в Запорожской области, а также других участников Системы. Это данные о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, грунтов, природно-заповедных территорий, состояние обращения с отходами".

При этом, по данным заместителя губернатора Геннадия ФУКСА, мониторинг состояния окружающей природной среды Запорожской области "не охватывает показатели влияния на окружающую среду отдельно по каждому из промышленных предприятий. Тем не менее, косвенно (через замеры в жилой зоне) будет отслеживаться, как промпредприятия влияют на население".