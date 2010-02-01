Херсонщина: 85% воды не соответствует госстандарту

В Херсонской области 85% питьевой воды, потребляемой населением, не соответствует действующему государственному стандарту.

Как сообщили УНИАН в госпредприятии «Херсонстандартметрология», в 2009 году специалистами предприятия проверено 13 субъектов ведения хозяйства, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги при снабжении населения питьевой водой, и на 11 субъектах установлены нарушения требований ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», что составляет 85% от проверенного объема.

В частности, во время проверок особое внимание уделялось наличию временных разрешений на снабжение воды питьевой из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения с отклонением от требований ГОСТ 2874-82 по физико-химическим показателям, наличию мероприятий по выполнению региональных программ, направленных на повышение качества питьевой воды, плановых мероприятий по усовершенствованию водоснабжения.

По указанным фактам применено штрафов на сумму 30,8 тыс. грн. и составлено 6 протоколов об административных правонарушениях на сумму 1,12 тыс. грн.