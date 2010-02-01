Завтра в Украине до 10° мороза и сильная гололедица

Завтра в Украине похолодает до 10° мороза, гололедица. На юге – метели.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 2 февраля в Украине будет облачная погода. В западной части и в большинстве северных областей пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью опустится до 5-10° мороза, на Прикарпатье - до 13°, днем - 2-7° мороза.

На остальной территории сложные погодные условия: снег, мокрый снег, в Крыму и Приазовье с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, ночью в южной части и центральных областях, днем в восточной части местами сильные осадки. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура на протяжении суток - от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму и Приазовье - 0-5° тепла. На дорогах Украины гололедица.

В Киевской области облачная погода. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-10° мороза, днем - 2-7° мороза.

В Киеве облачная погода. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 6-8° мороза, днем - 3-5° мороза.