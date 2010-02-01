Во Львове специальные патрули, оказывают помощь бездомным
Доставляют людей в центры
Во Львове организована работа специальных патрулей, которые находят в городе бездомных, чтобы оказать им помощь.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-центра Львовского городского совета Андрей МОСКАЛЕНКО.
Патрули работают на базе львовского Центра учета и местопребывания бездомных граждан, куда доставляют лиц без постоянного места жительства, чтобы они имели возможность согреться и поесть. Ежедневно в центр доставляют в среднем до 40 человек.
На этой неделе городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ призвал львовян сообщать в Центр учета и местопребывания бездомных граждан об обнаруженных на улице людях, нуждающихся в помощи.
Как сообщал УНИАН, с начала года, с наступлением сильных морозов, во Львовской области зарегистрированы шесть смертельных случаев от переохлаждения (обмораживания).