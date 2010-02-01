Донетчина: от переохлаждения умерли 117 человек

В Донецкой области за последние полтора месяца (с 17 декабря 2009 года по 30 января 2010 года) от переохлаждения умерли 117 человек.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию Главного управления здравоохранения ОГА.

Согласно сообщению, всего за этот период за врачебной помощью по поводу обморожения и переохлаждения обратились 486 жителей области, из них были госпитализированы 407 человек.

В ОГА отметили, что среди 117 умерших от переохлаждения больше всего с городов Макеевки (13 человек), Краматорска (13), Донецка (12), Докучаевска (9), Горловки (9), в Ясиноватского района (6 человек). Всего гибель людей от холода зарегистрирована в 25 городах и 12 районах региона