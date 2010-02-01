Во Львове горела поликлиника

Сегодня, в 9.00, возник пожар в одном из кабинетов поликлинического отделения №2 1-й городской клинической больницы Львова по ул.Мазепы, 25.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, согласно предварительным данным пожар вспыхнул в одном из кабинетов в результате возгорания компьютера. Пожар был оперативно ликвидирован работниками МЧС во Львовской области. Полностью выгорел только один кабинет, другие помещения не пострадали. Жертв и потерпевших нет, поликлиника работает в привычном режиме.

Проводится расследование обстоятельств возникновения пожара.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заведующая поликлинического отделения №2 1-й городской клинической больницы Львова Анна БОДНАРЧУК, пожар уничтожил кабинет, в котором проводил лечебные сеансы от алкогольной зависимости врач ИВОН - выходец из Конго.

«Никакие процедуры, которые могли бы вызвать возгорание в этом кабинете не проводились. Доктор ИВОН в этом кабинете проводил беседы с пациентами, сеансы гипноза. А в сгоревшем компьютере велся учет пациентов, лечившихся от алкогольной зависимости», - рассказала Г.БОДНАРЧУК.