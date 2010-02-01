Как сохранить память

Если вы застали бабушку или дедушку за убийством компьютерных монстров, не спешите крутить пальцем у виска. Ведь подобные занятия помогают пожилым людям сохранить память и рефлексы, считают ученые из Университета Северной Каролины, США.

«Видеоигры действительно могут улучшить рефлексы пожилых людей, — говорит психолог Джейсон Оллэйр, — а также скорость обработки данных, память, внимание и ориентацию в пространстве».

Например, согласно данным исследования, стратегические компьютерные игры помогают людям в возрасте после 60 лет значительно улучшить показатели в тестах на память, мышление и познавательные функции. В частности, пожилые игроки показали улучшение способностей в планировании, составлении графиков и решении задач с множественными вариантами ответов.

Ученые поясняют, что компьютерные игры требуют от человека постоянного сосредоточения внимания, которое хорошо стимулирует нервную систему. Кроме того, игры, в том числе и онлайновые, позволяют пожилым людям наладить социальное взаимодействие и расширить круг общения.

Однако исследователи не называют компьютерные игры единственным или лучшим способом сохранения познавательных функций. Они отмечают, что физические упражнения и здоровая диета гораздо эффективнее многочасового сидения за монитором. А для улучшения памяти и внимания гораздо лучше подойдет прогулка, разгадывание кроссвордов или изучение иностранного языка.

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