Билл Гейтс выделяет $10 миллиардов на разработку вакцин

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе основатель благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс объявил, что в течение десяти лет выделит $10 млрд на разработку и доставку вакцин.

По словам Билла Гейтса, после того, как иммунизация охватит 90% развивающихся государств, появится возможность предотвратить смерть 7,6 миллионов детей в возрасте до пяти лет. Это должно произойти к 2019 году, отметил самый богатый человек на планете.

Он также сообщил, что за последние десять лет удалось достичь феноменальных успехов в области разработки новых вакцин и распространения уже существующих. Итогом многолетней работы, на которую основатель Microsoft выделил около $4,5 млрд стала иммунизация миллионов людей в беднейших странах мира. Теперь даже Малави может сравняться по уровню иммунизации с государствами Западного мира.

Гейтс отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы новые вакцины стали доступными. В дальнейшем, возможно, удастся добиться успеха в разработке средства против малярии. Испытания такой вакцины находятся на финальной стадии тестирования в компании Glaxo.

По словам основателя благотворительного фонда, правительствам стран сейчас ни в коем случае нельзя перебрасывать помощь в сфере здравоохранения на борьбу с глобальными изменениями климата. Здоровье должно оставаться приоритетом, отметил Гейтс в Давосе.

Напомним, 27 января в Давосе начал работу юбилейный сороковой Всемирный экономический форум. Он проходит под лозунгом - Улучшить состояние планеты: переосмыслить, перепланировать, перестроить мир. Среди участников - лидеры ведущих предприятий, правительств, международных и неправительственных организаций, профессора университетов и деятели культуры

korrespondent.net