Washington Times: Россия вымирает

В действительности Россия опасна потому, что ей грозит коллапс, утверждает в своей статье в The Washington Times Айлен Бермен, вице-президент American Foreign Policy Council (Вашингтон). В последние годы Россия вернулась на внешнеполитическую арену, но "за всей геополитической бравадой Кремля скрывается то обстоятельство, что государство, пришедшее на смену могущественному СССР, погружается в смертоносный демографический и социально-экономический омут", - пишет автор. К середине XXI века население РФ, возможно, сократится до 100 млн человек, а к 2080 году (согласно предостережениям Сергея Миронова, спикера Совета Федерации) - до 52 млн. Для воспроизводства населения России уровень рождаемости должен составлять 2,1% - на деле в 2006 году этот показатель равнялся 1,4%.

Демографический кризис усугубляется еще двумя не менее мощными факторами - ростом рождаемости среди российских мусульман и стратегическим дисбалансом с Китаем, продолжает автор.

К 2020 году мусульмане составят пятую часть, если не более, населения России, а к середине XXI века - более половины. "Само по себе это явление не обязательно является проблемой, но в последние годы, особенно после захвата заложников и бойни в Беслане в 2004 году, Кремль проводит по отношению к мусульманскому меньшинству все более драконовскую внутреннюю политику", - говорится в статье. Это эксплуатируют организации типа "Аль-Каиды", и потому мусульманское меньшинство чувствует себя обособленным, мало связано с российским государством в его нынешней форме и не питает к нему симпатии.

Вымирающей России будет все труднее контролировать, а не то что заселять Дальний Восток, где сконцентирована основная часть природных ресурсов. Население Китая в приграничных районах уже в несколько раз превышает население сопредельных районов России. "Возможно, китайское руководство попытается удовлетворить сильнейшую жажду сырья, обратив взор на север к российской территории (когда-то принадлежавшей Китаю)", - прогнозирует автор. В будущем Россия станет опасна не своей силой, а своей слабостью, полагает он.

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