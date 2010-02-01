Красные апельсины и помидоры – профилактика рака

Итальянские ученые сообщают о важном открытии, пишет Карло Брамбилла в статье, напечатанной в газете La Repubblica.

Красные апельсины препятствуют ожирению и уменьшают вероятность появления опухолей. Это важное открытие сделали ученые из европейского института онкологии под руководством Пьер-Джузеппе Пеличчи, доцента отделения общей патологии Исследовательского университета в Милане.

Исследования пока проводились лишь на мышах, отмечает автор статьи, но ученые надеются, что их результаты, как и многие другие достижения нутригеномики - науки, которая сочетает в себе знания о питании и генетике, - можно будет перенести в скором будущем и на человека. Открытие было сделано накануне ставших уже традиционными дней, которые проходят под лозунгом "Апельсины здоровья". По инициативе итальянской Ассоциации за исследование рака на двух тысячах площадей итальянских городов в эту субботу будут продаваться красные сицилийские апельсины. Средства от этой акции пойдут на исследования по борьбе с раком.

Известно, что диета, богатая красными фруктами и красными овощами и зеленью с высоким содержанием антиоксидантов, обладает антиканцерогенным эффектом, рассказывает Пеличчи. "В своем эксперименте мы хотели сопоставить качества красных и обычных апельсинов. Изучить их возможность влиять на ожирение, возникающее в результате потребления жирной пищи", - говорит ученый.

В ходе эксперимента одной группе мышей вместо воды при высококалорийной диете давали красный апельсиновый сок, другой группе при такой же диете давали сок обычных апельсинов. В результате мыши, которых поили красным соком, не поправились, а те, что пили обычный сок, поправились так же, как и те мыши, которых поили водой.

В ближайшие месяцы ученые постараются узнать, какие именно вещества, содержащиеся в красных апельсинах и красных овощах и зелени, способствуют борьбе с лишним весом. "Мы должны лучше понять, благодаря каким генетическим основам некоторые индивидуумы хорошо реагируют на красные апельсины, а другие нет", - говорит Пеличчи.

ami-tass.ru