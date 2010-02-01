В Виннице введен комендантский час

В Виннице с 22-х часов для несовершеннолетних введен комендантский час.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Соответствующее решение было принято исполкомом горсовета.

Обосновывая необходимость введения комендантского часа, в горсовете обратили внимание на то, что в прошлом году в Виннице подростки совершили почти 150 преступлений и половина из них относятся к категории тяжких.

Представители правоохранительных органов констатируют тот факт, что число преступлений, совершаемых именно несовершеннолетними, увеличилось, говорится в сообщении горсовета. Чаще всего подростки крадут деньги, имущество и транспортные средства, грабят, принимают участие в разбойных нападениях, занимаются мошенничеством, наносят тяжкие телесные повреждения. Всего в совершении преступлений принимали участие более сотни подростков.

Чтобы в дальнейшем эта ситуация не ухудшалась и с целью профилактики подростковой преступности, руководство Винницкого городского управления ГУ МВД Украины в Винницкой области предложило ограничить пребывание подростков на улицах города путем объявления в Виннице с 22:00 комендантского часа, проинформировали в горсовете.

Этот вопрос стал предметом дискуссии во время нескольких совещаний под председательством городского головы Владимира ГРОЙСМАНА.

В конечном итоге исполком горсовета по согласованию с детскими омбудсменами принял решение о запрещении пребывания несовершеннолетних в ночных и интерактивных клубах, заведениях досуга и общественного питания без сопровождения родителей после 22:00.

Уже с февраля правоохранители активизируют свою работу по контроля над пребыванием несовершеннолетних в развлекательных заведениях в запрещенное время. На протяжении нескольких недель они будут направлять нарушителей в отделения милиции и будут извещать о задержании их родителей. Далее на родителей, которые отпускают детей в клубы и развлекательные заведения после десяти вечера, будут ожидать штрафы в размере от 1 до 4 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Будут составлять соответствующие админпротоколы и на руководителей развлекательных заведений, где будут находиться на момент задержания несовершеннолетние. Если трижды в одном заведении будет зафиксировано нарушение, связанное с невыполнением решения исполкома, будет рассматриваться вопрос о его закрытии.