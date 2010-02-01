В Херсоне четверо молодых людей отравились угарным газом
11:38, 01 февраля 2010Страна
0
Назначено амбулаторное лечение
В Комсомольском районе Херсона четверо молодых людей отравились угарным газом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области, пострадавшие, – двое ребят 17-ти и 19-ти лет и две девушки 16-ти и 22-х лет – были госпитализированы в результате отравления угарным газом 30 января в 23.59.
Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter