В Херсоне четверо молодых людей отравились угарным газом

В Комсомольском районе Херсона четверо молодых людей отравились угарным газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области, пострадавшие, – двое ребят 17-ти и 19-ти лет и две девушки 16-ти и 22-х лет – были госпитализированы в результате отравления угарным газом 30 января в 23.59.

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.