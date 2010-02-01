В Херсоне четверо молодых людей отравились угарным газом

11:38, 01 февраля 2010
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Назначено амбулаторное лечение

В Комсомольском районе Херсона четверо молодых людей отравились угарным газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области, пострадавшие, – двое ребят 17-ти и 19-ти лет и две девушки 16-ти и 22-х лет – были госпитализированы в результате отравления угарным газом 30 января в 23.59.

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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