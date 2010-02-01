Рыбий жир – "эликсир молодости"

Рыбий жир провозглашен мировой наукой "эликсиром молодости". Как сообщила газета "Дейли телеграф", ученые из американского Университета штата Калифорнии обнаружили, что находящиеся в нем кислоты - Омега-3 задерживают процесс старения организма человека.

В ходе исследований они установили, что данный вид кислот обладает способностью защищать от распада оболочку, которая внутри клетки покрывает ДНК. Омега-3 препятствует укорачиванию теломер - конечных участков хромосом.

В результате увеличивается срок жизни клеток и замедляется процесс старения всего организма, заявил руководитель работ профессор Рамин Фарзане-Фар.

В этой связи специалисты советуют не забывать использовать в своем недельном пищевом рационе блюда, сделанные из рыбных пород, имеющих большое содержание Омега-3. Это в первую очередь лосось, сардины, скумбрия и форель. Данный вид жирных кислот также содержится в грецких орехах, тыквенных семенах, соевых бобах.

ami-tass.ru