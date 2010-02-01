Яичница с шампанским - лучшее средство от похмелья

Поскольку избавить взрослую часть мужского населения Польши от тяги к спиртным напиткам вряд ли возможно, местные диетологи сконцентрировали свои усилия на поиске способов справиться с неприятными последствиями злоупотребления. Они решили найти средство от мучительного утреннего похмелья.

Тем, кто не хочет наутро мучиться от головной боли и тошноты, специалисты советуют одновременно с алкоголем пить как можно больше жидкости, к примеру негазированной минеральной воды или фруктовых соков, примерно по два литра на одного человека. Это поможет предотвратить головную боль, которая является следствием недостатка воды в организме, возникающего после обильного возлияния.

Ни в коем случае не следует выпивать на пустой желудок. Перед употреблением спиртного хорошо бы сделать в желудке так называемую "подушку", поев, к примеру, теплого густого супа. Во время самого застолья полезно заедать алкоголь горячими мясными или рыбными блюдами, а с утра, когда похмелье все же наступило, заставить себя съесть пару бутербродов и овощной салат.

Наутро хорошо помогает кефир или зеленый чай. Если их в доме нет, можно просто выпить два-три стакана кипяченой воды.

В большинстве случаев головную боль на утро после застолья снимает яичница из двух яиц и фужер шампанского. После этого полезно выйти на улицу подышать свежим воздухом.

Аспирин следует принимать лишь тогда, когда все вышеперечисленные средства уже испробованы, а голова продолжает раскалываться, советуют польские диетологи.

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