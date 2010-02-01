В Керчи четыре человека отравились газом

В Керчи четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы вследствиес отравления газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о двух несчастных случаях поступила спасателям 30 января от дежурных врачей «скорой помощи».

Днем медики обнаружили в обморочном состоянии 14-летнюю девочку и 38-летнюю женщину. Их отвезли в больницу. Сотрудники газовой службы установили, что утечка газа произошла из-за неисправности колонки.

Поздно вечером у 5-летнего мальчика случился приступ судорог. В присутствии врачей стало плохо и 39-летней матери ребенка. Пострадавших забрали в больницу. На место происшествия выезжали работники газовой службы.

«Вероятная причина случившегося - утечка газа из-за неисправности газовой колонки», - отметили в МЧС.