Минздрав предлагает усиленно развивать семейную медицину

Министерство здравоохранения Украины предлагает направить усилия на развитие первичной медицинской помощи на принципах общей практики - семейной медицины, которая является одним из главных приоритетов развития национальных систем здравоохранения, особенно в условиях дефицита финансовых ресурсов.

Как напомнили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, Верховная Рада Украины утвердила Общегосударственную программу развития первичной медико-санитарной помощи на принципах семейной медицины на период до 2012 года.

Необходимость принятия этого документа была вызвана высокими показателями смертности людей трудоспособного возраста, старением населения, ярко выраженным неравенством в доступности медицинской помощи, в первую очередь в сельской местности.

По мнению специалистов, на уровне учреждений первичного звена возможно начинать и заканчивать лечение до 90% пациентов, что требует до 30% финансовых ресурсов в области здравоохранения.

Экономической основой для определения приоритета в развитии первичной медико-санитарной помощи является стоимость обслуживания одного случая оказания помощи на первичном уровне, которая в 7-8 раз меньше, чем на вторичном, и 20 раз меньше, чем на третичном уровне.

Перераспределение нагрузки в сторону первичной медико-санитарной помощи позволит увеличить ресурсное наполнение одного случая оказания помощи в условиях специализированных и высокоспециализированных учреждений здравоохранения и уменьшить дефицит финансовых ресурсов области здравоохранения в целом.

По словам министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА, на сегодня первичной медико-санитарной помощи в Украине свойственны системные недостатки, предопределяющие ограниченность ее роли в оказании помощи, недостаточное влияние на здоровье граждан, а следовательно низкую эффективность системы здравоохранения в целом.

В Украине первичная медико-санитарная помощь представлена довольно раздробленными структурами, которые в подавляющем большинстве функционально, организационно и финансово совмещены со специализированной амбулаторной помощью. В отечественных учреждениях первичного звена начинают и заканчивают лечение лишь до 30% пациентов в городах и до 50% пациентов в сельской местности. Удельный вес расходов на содержание учреждений (подразделений) здравоохранения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, составляет менее 10% от общего объема расходов на здравоохранение, что, учитывая неудовлетворительный уровень материально-технического обеспечения указанных структур, является крайне недостаточным.

Поэтому, главной целью Программы является обеспечение снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения путем формирования и налаживания эффективного функционирования системы оказания населению доступной и высококачественной первичной медико-санитарной помощи с преимущественным внедрением принципов семейной медицины.