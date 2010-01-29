Запорожье: от осложнений гриппа умерло 45 человек

В Запорожской области число умерших в результате осложнений от гриппа достигло 45 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной санэпидемстанции, "по состоянию на 29 января на территории Запорожской области от гриппа и его осложнений скончалось уже 45 человек".

Еще 12 жителей региона, по данным облСЭС, находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Всего с начала эпидемии (с 29.10.09 г.), на территории Запорожской области заболело 182 тыс. 570 человек, из которых 8 тыс. 210 были госпитализированы и 7 тыс. 329 (в том числе 2 тыс. 429 с диагнозом: грипп, пневмония) уже выписаны.

Как сообщал УНИАН, в конце 2009 года запорожские медики заявили, что в Запорожском регионе лабораторно подтверждено 108 случаев «калифорнийского» гриппа и при этом число реально заболевших этим гриппом может существенно отличаться от официальных данных, поскольку «лабораторно обследовано только 1779 пациентов из числа заболевших с начала эпидемии».