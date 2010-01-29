Полтавщина: за двое суток - 45 заболевших гриппом A/H1N1

С 26 по 28 января в Полтавской области количество заболевших гриппом A/H1N1 увеличилось на 45 человек до 321.

Об этом сообщил начальник Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Виктор ЛЫСАК.

По его словам, на 16.00 26 января в области обследовано на грипп 1799 человек, подтверждение диагноза грипп А/Н1N1 было зафиксировано у 276 человек, а на 16.00 28 января обследовано на грипп 1863 человека, грипп A/H1N1 подтвержден у 321 человека.

На 16.00 часов 28 января в области обратилось за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения по поводу ОРВИ 1826 человек. Среди жителей области, обратившихся за медицинской помощью, удельный вес детей составляет 58,0%.

С начала эпидемического периода в государстве по области за медицинской помощью обратились 155130 (10,3%) населения, госпитализировано 9215 человек (5,9%).

Среди территорий области на первом месте по заболеваемости за последние сутки жители Полтавы - 18,4%; второе место занимают жители Кременчуга - 12,7%; третье место занимают жители Лубнов - 5,3%.

Госпитализировано за последние сутки 88 пациентов (4,8% от обратившихся за медицинской помощью) из них: взрослых 44,3% и 55,7% детей. В отделениях интенсивной терапии наблюдается 1 человек.

С начала эпидемии заболело всего 2044 медицинских работников. За последние сутки заболели 13 медицинских работников (среди них: врачей - 4, средних медицинских работников - 3, другой медицинский персонал - 6).