Какао - напиток для похудения

О пользе какао знали еще американские индейцы, задолго до появления Колумба. Из плодов какао делали напиток чоколатль, что означает «горькая вода». У индейцев какао считалось священным растением, подаренным им богами. Европейцы открыли какао в первой половине XVI века. Сначала какао попало в Испанию, затем о нем узнали и во Франции. Поначалу американский напиток пили лишь члены королевских семей, и лишь в XVIII веке он получил широкое распространение. Какао стали выращивать и в Африке. В России шоколад стали производить в XIX веке.

Надо отметить высокую ценность какао как продукта. Какао является источником фолиевой кислоты, железа, калия и цинка. Кроме того, в какао-порошке содержится кофеин, теофиллин и теобромин, которые являются отличными тонизирующими средствами. Какао также входит в блюда кремлевской диеты. Эта диета основана на ограничении употребления углеводов. Рекомендуется в день употреблять продуктов не более, чем на 40 условных единиц углеводов. В ложке какао-порошка лишь 2 у.е., поэтому его применение время от времени не нанесет ущерба диете.

Посмотреть, какое рекомендует кремлевская диета меню, можно в газетах или на сайтах на тему похудения. Приведем лишь пример рецепта напитка какао. На 100 мл молока всыпать две ложки какао, размешать, добавить стакан теплой воды и поставить на огонь. При закипании – добавить несколько ломтиков горького шоколада и томить все это на медленном огне. Когда шоколад раствориться, добавить специй по вкусу.

Какие бы ни предлагала кремлевские диета рецепты, употребление какао очень полезно как профилактическое средство. В напитке какао содержится множество антиоксидантов, которые тормозят старения организма и помогают предотвратить многие заболевания. Какао опережает другие напитки по содержанию антиоксидантов и других полезных элементов, поэтому лучше способно предотвращать раковые и сердечные заболевания.

В жарких странах люди особенно часто любят пить какао. Ведь порошок какао содержит меланин, способный поглощать тепловые лучи. Он нейтрализует действие инфракрасных лучей, способных вызвать тепловой удар, а также ультрафиолетовых, которые являются источниками ожогов. Для пополнения запасов меланина, рекомендуется пить какао утром на завтрак или в середине дня.

Таким образом, какао – удивительный дар природы, укрепляющий здоровье человека, придающий ему бодрость и энергию.

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