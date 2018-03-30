Десять источников заразы в вашем доме

Марлевая повязка - отнюдь не первое средства защиты от микробов и вирусов. Начинать оборону от инфекции нужно прежде всего с собственного дома. Где же скрываются источники заразы?

Кухонная раковина

Как подсчитали пытливые английские учёные, на 1 квадратном сантиметре поверхности около и внутри кухонного слива проживает в среднем до 80 тысяч бактерий. Микроорганизмы с удовольствием питаются остатками продуктов, полностью смыть которые очень и очень сложно, и быстро размножаются в благодатной среде.

Немало заразы можно найти и на водопроводном кране, куда грязь, брызги и опять же пищевые отходы попадают при мытье посуды. Но больше всего инфекция любит непросыхающие и постоянно грязные губки и столовые тряпки: по иронии судьбы, именно средства наведения чистоты становятся самыми проблемными источниками грязи.

Что делать. Не лениться и мыть раковину и кран после каждой готовки или мытья посуды. Причём не просто ополаскивать тёплой водичкой: да, вода может смыть микробы, но они застрянут где-нибудь в водостоке, начнут размножаться и быстро выберутся обратно на поверхность. А вот убить заразу помогут моющие средства, гелеобразные или порошковые, как вам удобно.

И не забудьте прополаскать губки и тряпки, когда закончите уборку.

Разделочные доски

Согласно заключению американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, самыми вероятными источниками бактерий являются картофель, ягоды, листовые овощи и всевозможная зелень. Поэтому, если вы резали что-то из перечисленного на разделочной доске, велик шанс того, что и на ней, и на ноже остались непрошеные гости. После этого микроорганизмы легко попадут на другие продукты питания, а затем и к вам на стол.

Что делать. Во-первых, тщательно мыть все овощи и фрукты перед употреблением, а мясо готовить только при высокой температуре. Во-вторых, промывать сами доски с мылом и щёткой - всё как полагается. И желательно завести отдельные доски для разных видов продуктов.

Учтите также, что наилучшей средой для размножения микробов являются традиционные деревянные доски; на стеклянных и пластиковых зараза уживается не так легко. Кстати, поцарапанные или треснувшие доски лучше заменять: любые углубления в поверхности могут стать убежищем для инфекции.

Постиранное бельё

Мельчайшие частицы человеческих выделений остаются на одежде и белье даже после тщательной стирки. А вместе с ними выживают и бактерии, которые начинают размножаться во влажной и тёплой среде уже внутри стиральной машинки. В общем, когда вы вытаскиваете бельё, чтобы развесить его для сушки, микробы могут попасть к вам на руки, а оттуда - в рот, желудок и так далее.

Что делать. Большинство бактерий умирает при температуре свыше 65 градусов, так что именно эта цифра должна быть выставлена на вашей стиральной машинке. Если стираете бельё вручную, используйте мягкий отбеливатель: он также убьёт до 99% микроорганизмов. Не смешивайте нижнее бельё с постельным и с верхней одеждой: именно оно, как правило, является первичным источником распространения заразы.

И, конечно, мойте руки по окончании стирки и сушки белья.

Зубная щётка

На одном квадратом миллиметре слизистой рта человека уживается до 100 миллионов (!) микробов. Причём, когда вы чистите зубы, щётка отнюдь не убивает микроорганизмы, а только собирает их на себя. Вместе с ними в щетинку попадают остатки пищи, и вследствие этого щётка превращается в отличное место для размножения бактерий.

Что делать. После чистки промывайте щётку горячей водой, а затем ставьте в стакан, чтобы она просохла. Не кладите щётку на ванную полку, где она может собрать ещё больше различных патогенов, и не прячьте в футляр, так как влага только придаст заразе бойкости.

Сетка душа

В прошлом году учёные из Центра гигиены бостонского колледжа Симмонса (США) исследовали ванные комнаты нескольких тысяч добровольцев и обнаружили бактерии золотистого стафилококка примерно в четверти из них. Микроорганизмы плодились на душевых насадках и с каждым включением воды попадали на кожу хозяев квартир. Также они облюбовали углы, щели между плитками, стыки полок, слив и другие "укромные" места, трудные для уборки и постоянно влажные.

Что делать. Мыть ванную комнату с дезинфицирующими средствами раз в неделю и постоянно проветривать её, чтобы избежать застаивания влаги. Если средства позволяют, можно установить в вытяжку небольшой вентилятор, который будет автоматически работать при каждом включении света. Более дешёвый вариант - просто держать дверь ванной открытой.

Клавиатура и телефонная трубка

Любые технические девайсы, к которым вы прикасаетесь по сотне раз на дню, могут стать прибежищем для вирусов гриппа, бактерий стафилококка и других неприятных микроорганизмов. Что касается клавиатуры ПК - это вообще отдельная история. По статистике, за год использования клавиатура становится на 1-1,5 килограмма тяжелее за счёт попавшего в неё мусора и остатков еды. Всё это, естественно, становится чудесным кормом для всякой заразы.

Что делать. Протирать трубки, мышки, экран и так далее влажными салфетками, а клавиатуру буквально вытряхивать хотя бы раз в месяц. Ещё лучше - стараться не есть, сидя за компьютером, и мыть руки, перед тем как приступить к работе.

Пол в туалете

Как ни парадоксально, на полу туалетной комнаты бактерий больше, чем на сиденье унитаза. Все дело в микробрызгах воды, которые образуются при смывании и переносят частицы фекалий на пол и даже стены туалета. А вместе с ними туда попадают и микробы.

Что делать. Закрывайте крышку унитаза, прежде чем нажать на ручку слива. Пол в туалете мойте не реже чем раз в неделю с применением любого чистящего средства. Туалетный коврик стирайте почаще в горячей воде и тщательно высушивайте прежде чем вернуть его на место.

Обувь

Даже если вы не любитель погулять пешком, сотни тысяч различных бактерий прилипают к подошве вашей обуви в считаные минуты, проведённые вне дома. Все они попадают в вашу квартиру и очень легко находят пути распространения.

Что делать. Коврик для ног лучше вынести за пределы квартиры, а внутри у входной двери всегда держать тапочки для переобувания. Ноги тщательно вытирайте, обувь сразу же несите в ванную и обмывайте подошву. Если вы решили оставить эту процедуру на вечер, за это время инфекция может распространиться далеко за пределы вашей прихожей.

Кровать

Постоянные тепло и влага позволяют микробам легко и быстро размножаться в наших постелях. К тому же питанием для микрооргаизмов становятся микрочастицы нашей кожи и, как ни странно, остатки еды (признайтесь, каждый хоть раз да позволял себе поесть прямо в кровати). Но самой распространённой проблемой остаётся, пожалуй, популяция так называемых "домашних клещей": они вызывают аллергию с симптомами, похожими на сильную простуду и даже астму.

Что делать. Постельное бельё стоит стирать раз в неделю. Домашние клещи умирают при температуре около 50 градусов, никаких дополнительных чистящих или дезинфицирующих средств не требуется. И ещё: не копите в спальне кучу несвежей домашней одежды, в ней микробы размножаются не хуже, чем в испорченных продуктах.

"Пылесборники"

Этим словом в народе называются все места и предметы, убирать и мыть которые у вас не доходят руки. Например, поверхности высоких шкафов, резные люстры, статуэтки с мелкими деталями и углублениями и так далее. Теоретически, жить в самой пыли микробы не могут (для них там слишком мало влаги), но вот питанием для заразы частицы пыли вполне могут стать. Плюс, в ней могут прятаться остатки различной бытовой химии, которые будут постоянно воздействовать на ваших домашних и также способны спровоцировать аллергию.

Что делать. Проводите влажную уборку хотя бы раз в неделю. Если включили пылесос, не поленитесь обработать не только полы и ковры, но и мягкую мебель, и полки, и все шкафы. Самый радикальный метод - минимизировать всяческий декор в своей квартире, убрав подальше игрушки, подсвечники, статуэтки и прочие излишества.

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