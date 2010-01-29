В Крыму от переохлаждений и обморожений пострадал 21 человек

В Автономной Республике Крым за период с 18 декабря по 28 января от переохлаждений и обморожений пострадал 21 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Министерства охраны здоровья Украины.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, были госпитализированы 15 человек. Двое из обратившихся умерли, при этом один из них - в последние сутки.

По данным Министерства образования и науки Украины, в Крыму из-за резкого понижения температуры временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 20 школах 6 регионов автономии.