Обветрились губы и образовались трещинки в уголках рта?

Зимой часто обветриваются и трескаются губы. Особенно донимают заеды – болезненные трещинки в уголках рта. Тщетны попытки решить проблему при помощи гигиенической помады и жирных кремов. Заеда – настоящая болезнь, ее надо лечить. Основная причина появления заед – авитаминоз (чаще всего не хватает витамина В2) и некачественный уход за полостью рта. Срочно исправляем ситуацию!

План действий такой:

Пьем витамины (витамин А в масляном растворе, витамины С и группы В), сироп шиповника, медицинские пивные дрожжи. Едим больше овощей, молочных продуктов, игнорируем острое, кислое, соленое. Сладости – в ограниченном количестве.

Идем к стоматологу, лечим кариес, снимаем зубной камень и проводим профессиональный уход за полостью рта.

Если проблема усугубляется, надо сдать лабораторный соскоб на стрептококки, стафилококки и грибы рода Candida. Если результат будет положительным, придется пропить курс антибактериальных или противогрибковых препаратов. Также можно сдать анализ крови на содержание витамина В2.

Трещины надо смазывать 1%-ной эритромициновой или 5%-ной белой ртутной мазью, оксикортом, а при грибковой заеде – нистатиновой или левориновой мазью. Внимание! Препараты должен назначать врач – с учетом вашей индивидуальной чувствительности к лекарствам.

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