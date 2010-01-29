Второй в мире беременный "мужчина" родит ребенка в феврале

Беременный Скотт МурСМИ обнаружили еще одного "мужчину", который вскоре должен родить первенца. Это американец Скотт Мур, родившийся женщиной, однако теперь относящий себя к противоположному полу. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, 30-летний Скотт Мур - второй беременный "мужчина" в мире, заявивший о себе публично, - должен родить мальчика в феврале.

Он, как и его муж Томас, родился девочкой. При этом они поженились вполне официально. По документам Скотт все еще является женщиной. В отличие от Томаса он удалил только грудь, оставив матку.

Пара, живущая в Калифорнии, познакомилась в 2005 году в группе поддержки транссексуалов. "Мы знаем, что некоторые будут критиковать нас, но мы безмятежно счастливы и не стыдимся этого", - утверждает Скотт.

Они даже придумали имя ребенку – Майлс.

Супруги уже воспитывают двоих детей – 12-летнего Грегга и десятилетнего Логана. Однако их родила бывшая партнерша Томаса, скончавшаяся несколько лет назад.

Скотт, ранее носивший имя Джессика, впервые осознал, что хочет быть мужчиной в 11-летнем возрасте. "Я сказал об этом семье, однако они подумали, что я сошел с ума, - рассказывает он. – Однако со временем они осознали, что я говорил серьезно, и разрешили мне употреблять мужские гормоны, когда мне было 16 лет".

korrespondent.net