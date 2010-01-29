Сны про любовь – залог здоровья

Каждые полтора часа организм находится в состоянии полового возбуждения. В среднем такое случается четыре-пять раз за ночь, правда, далеко не всегда этому сопутствует эротический сон. Большинство рекордов оказываются незамеченными и забытыми. Ночная сексуальность, по мнению известного врача Гейни Дилейни, решает несколько задач.

Во-первых, работая «вхолостую», организм проверяет и доказывает работоспособность всех своих систем и органов.

Во вторых, эротические сны освобождают нас от стресса, полученного за день.

В третьих, это компенсация за неполученное в реальной жизни сексуальное удовольствие.

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