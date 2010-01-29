Чем опасен маргарин?

С призывом к правительству Британии - срочно запретить трансжиры, которые наносят серьезный вред здоровью, обратились врачи Британского факультета здравоохранения, объединяющего 3300 выпускников трех ведущих медицинских вузов страны.

Молекулы трансжиров делают твердыми стенки клеток, которые состоят из жира, утверждают медики, изучавшие влияние маргарина на здоровье потребляющих его людей. Процесс отвердевания клеточных стенок многократно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того было установлено, что трансжиры увеличивают количество "плохого" холестерина, который оседает на стенках сосудов, снижают иммунитет и даже ухудшают качество спермы у мужчин.

В Дании, Швейцарии и Австрии трансжиры уже запрещены. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, большой борец за здоровье, запретил маргарин в мегаполисе, а не меньший борец за здоровый образ жизни и пищу - губернатор Арнольд Шварценеггер ввел запрет в Калифорнии. Всемирная организация здравоохранения также призывает все страны к подобному шагу.

Вместо маргарина медики советуют потреблять традиционные растительные масла и сливочное масло, но в разумных пределах. Также следует внимательно читать на этикетках готовых продуктов (выпечки, печенья, чипсов, кондитерских изделий, полуфабрикатов и прочих), не содержатся ли в них гидрогенизированные, то есть те самые, опасные, трансжиры.

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