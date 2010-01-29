Каждый десятый ребенок слышит "голоса"

Каждый десятый ребенок в возрасте семи–восьми лет слышит несуществующие голоса, считают сотрудники Университетского центра в Гронингене (Нидерланды).

Согласно результатам исследований медиков, дети утверждают, что эти голоса не беспокоят их и не мешают вести повседневную жизнь.

Лишь 15% из 3 870 опрошенных школьников поведали, что испытывают из-за этого серьезные проблемы, а 19% заявили, что голоса мешают им думать.

Количество мальчиков и девочек, сообщивших о слуховых галлюцинациях, было практически одинаковым, однако девочки при этом чаще испытывают такие негативные проявления беспокойство и страх. Ученые особо отметили, что с "голосами" чаще сталкиваются дети из сельской местности, зато городским малышам голоса доставляют больше неприятностей.

По словам исследователей, со временем в большинстве случаев слуховые галлюцинации у детей проходят сами по себе, поэтому родителям не следует беспокоиться.

newsland.ru