Семь шагов к здоровому сердцу

Сердечные заболевания давно и прочно лидируют в рейтинге причин смертности. Чтобы предотвратить развитие болезней сердца, достаточно пересмотреть свое ежедневное меню и отказаться от некоторых привычек.

Кардиологи США прошлой осенью проводили массовое обследование американцев и выяснили, что 39% граждан убеждены, что их сердце в идеальном состоянии, а свыше 54% знают о том, что входят в группу риска по сердечно-сосудистым патологиям, но никаких действий по профилактике не принимают. В итоге у врачей сформировалось мнение, что большинство американцев осознают наличие своих болезней, но не видят повода связывать риски с такими факторами, как неправильное питание или малоподвижный образ жизни.

В итоге американская ассоциация кардиологов разработала и опубликовала для широкой общественности всего семь простых, но действительно эффективных правил, следуя которым, можно с большой долей вероятности снизить риск возникновения сердечно-сосудистой патологии. Мужчинам в возрасте от 35 до 40 лет врачи советуют отнестись к этим рекомендациям с особенным вниманием.

Семь простых правил

Итак, вот правила здоровой жизни, придерживаясь которых можно избежать заболеваний сердца:

- никогда не курить или бросить как можно раньше;

- контролировать индекс массы тела, поддерживая его на уровне менее 25. ИМТ рассчитывается так: вес (в килограммах) нужно разделить на квадрат роста (измеренного в метрах);

- заниматься физическими упражнениями по меньшей мере 2,5 часа в неделю при умеренных нагрузках либо 75 минут - при интенсивных;

- следовать принципам здорового питания (исключить животные и трансжиры, заменять их растительными маслами, употреблять больше рыбы, клетчатки, овощей);

- контролировать уровень общего холестерина (норма - менее 200 мг/дл);

- держать уровень артериального давления в пределах нормы (120/80 мм рт. ст.);

- контролировать уровень глюкозы в крови (натощак в норме должно быть не более 100 мг/дл).

По всей видимости, при добросовестном выполнении первых четырех правил три последних пункта будут не нужны. Тем не менее российские кардиологи поддерживают американских коллег во мнении, что именно осведомленность людей должна стать главным оружием против смертности от болезней сердца.

Infox.ru